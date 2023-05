Non è un'aquila, ma quasi: a Roma salvato un esemplare di Biancone

Sfinito da un viaggio di migliaia di chilometri e dal maltempo, aggredito da uno stormo di cornacchie a difesa del territorio, un esemplare di Biancone si era ritrovato a doversi rifugiare dietro le vetture parcheggiata di via Barbo a Bravetta. Tratto in salvo, è stato affidato agli operatori della Lipu Roma per essere curato.

E' successo il 15 maggio nel XII municipio, non in qualche pezzo di agro romano o nei boschi. Ma in strada, tra le macchine. Dove un rapace chiaro e dagli occhi gialli, un bellissimo esemplare, cercava rifugio per la stanchezza e l'insistente mobbing delle cornacchie, che nella stagione riproduttiva tengono particolarmente alla difesa del territorio e dei nidi.

Il Biancone, o Circaetus gallicus (letteralmente "falco-aquila gallico", quindi di origini francesi), è un rapace di circa 70 cm di lunghezza, con un'apertura alare che può arrivare a 190 cm, rendendo questo esemplare più grande della poiana e più simile a un'aquila. Amante dei climi più caldi, si nutre quasi esclusivamente di serpenti e lucertole e questo fa sì che preferisce habitat come savane e deserti: tra agosto e ottobre, infatti, si sposta dall'Europa meridionale al Sahara passando per Gibilterra e da marzo comincia a fare ritorno nel nostro continente.

"Atterrato in modo scomposto tentava di nascondersi dietro le auto parcheggiate - conferma l'Oasi Lipu di Castel di Guido - . Recuperato e riposto in una scatola di cartone con i buchi per l'aria è stato prontamente consegnato ai Guardiaparco di Roma Natura (Sede Casaletto) e poi consegnato al centro recupero fauna selvatica per le cure del caso".