La meraviglia a due passi da Roma: è boom di turisti a Bracciano

Tra luglio e metà agosto sono stati circa 14mila gli arrivi a Bracciano con almeno una notte di soggiorno. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c'è stato un aumento pari al 16%. I dati sono resi noti dall'assessorato alle attività produttive e turismo del comune di Bracciano, tenendo conto di coloro che hanno pagato la tassa di soggiorno.

Boom di turisti a Bracciano

Tra i turisti che hanno scelto il territorio di Bracciano gli italiani sono il 48%. Il resto proviene dall'Europa: in particolare da Paesi Bassi, Polonia e Germania. Il 56% sono famiglie, il 33% sono gruppi, l'11% è costituito da singole persone.

“Rispetto allo stesso periodo del 2022 quando gli arrivi erano stati 12mila, abbiamo avuto duemila turisti in più, ma la stagione estiva ancora in corso può regalarci dati migliori. Ovviamente, lavoriamo per rafforzare questi numeri, a partire dal dato medio di soggiorno che attualmente è di due, massimo tre giorni in linea, tuttavia, coi dati di altre città italiane”, ha commentato l’assessora al turismo del comune di Bracciano, Maddalena Coletta. “Il territorio di Bracciano con il suo splendido lago, il Castello e il borgo, esprime quelle potenzialità per diventare attrattivo per un turismo di qualità, proveniente da tutto il mondo. I fondi stanziati dal Pnrr a disposizione del nostro comune deve spingerci in questa direzione”.

A chi piace la cittadina sul lago

L'assessorato al turismo del comune laziale ha reso noto anche l'età media dei turisti che hanno alloggiato almeno una notte in riva al lago o sotto l'ombra del Castello degli Orsini - Odescalchi. L'11% ha un’età tra i 44 e i 48 anni, il 20% è formato da bambini da 0 a 13 anni, il 9,17% rientra nella fascia tra i 14 e i 18 anni, mentre il 9% ha un'età tra i 39 e i 43 anni. Disponibili anche i dati sulle tipologie di alloggio: il 58% preferisce soggiornare nei campeggi, in particolare a ridosso delle rive del lago.