Il modello del bosco verticale conquista Roma

Il nuovo rettorato di Roma Tre, sulla via Ostiense. Il “Green Island” dell’Eur. Il nuovo complesso residenziale previsto a piazza dei Navigatori. Sono sempre di più i progetti architettonici che, nella Capitale, si caratterizzano per la crescente presenza di alberi, arbusti e giardini.

Il Green Island dell'Eur

Teatro di questa nuova concezione architettonica, che ricorda il “bosco verticale” dell’architetto Boeri a Milano, è il quadrante sud della Capitale. Ostiense, l’Ardeatino e l’Eur diventano i luoghi ideali dove sperimentare un concept in cui il “green” trova concretamente spazio nel design innovativo. E’ il caso, ad esempio, del “Green Island” di viale dell’Oceano Pacifico. A pochi passi dalle torri dell’Euro business park, è infatti stato progettato un “business hub” che è stato “disegnato rispettando alti standard di sostenibilità e vivibilità” si legge sul sito in cui viene illustrato il progetto dell’architetto Gennaro Farina, dello Studio Polis ingegneria.

A poca distanza dall’ex velodromo olimpico, trova così spazio un edificio di 13200 metri quadrati, con sedici giardini pensili, previsti in tutti i piani, quattro patii interni ad una diffusa presenza di alberi ed arbusti. I 4 patii centrali favoriscono la ventilazione ed il raffrescamento, mentre i giardini pensili regolano le emissioni di CO2. Tanta vegetazione consente di abbattere anche le temperature, cosa che consente di ridurre i consumi energetici per la climatizzazione.

L’intenzione di contenere i consumi energetici ha portato il progettista a prevede una copertura con un impianto fotovoltaico. Ma la stessa filosofia votata al risparmio energetico la si ritrova anche nella scelta di sistemare corpi illuminanti a led, in quella di puntare su sensori di presenza e sui riduttori di flusso nei servizi igienici e nell’irrigazione.

La "Foresta romana" dell'Ardeatino

Il nuovo hub dell’Eur è stato progettato per soddisfare i requisiti Gol della certificazione “LEED” (leadership in energy and environmental design). Certificazione Leed che, a Roma, per la prima volta in Europa è stata registrata (nella viarnate 1 Residential: Multifamily C&S) ad un complesso residenziale progettato nel quadrante Ardeatino del municipio VIII. Si tratta del Fo.Ro Living progettato dallo studio Mario Cuccinella Architets. All’angolo tra via delle Sette Chiese e la Cristoforo Colombo, sta per prendere forma la “Foresta Romana”, da qui l’acronomio Fo.Ro. con l’intenzione dichiarata di “divenire un simbolo a Roma dell’architettura contemporanea e di rigenerazione”. In questo complesso, si legge sul sito, le case utilizzano il Sole come fonte di energia pulita e l’acqua recuperata per l’irrigazione.

Su 32mila metri di superficie coperta lorda (gfa) si sviluppano tredici livelli in cui gli spazi commerciali e gli uffici, nei primi due, si alternano alle residenze dei successivi piani. All’ultimo livello trova invece spazio una sorta di bosco urbano, con alberi, arbusti ed un belvedere. Il progetto porta la firma dello stesso studio di architettura che, sempre nel municipio VIII, ha già disegnato un importante complesso urbanistico: il nuovo rettorato di Roma Tre.

Il nuovo rettorato di Roma Tre

E' lì che "prendendo spunto dalla vicina architettura industriale" si legge sul sito del Mario Cuccinella Architets, sono state realizzate tre torri di forma ellittica che si ergono su una piazza coperta che, a sua volta, è coperta da un grande giardino pensile. Una sorta di prova generale, in vista dei progetti in fase di realizzazione all'Eur ed all'Ardeatino che consentiranno, dopo il successo del bosco verticale progettato da Stefano Boeri a Milano, di avere anche nella capitale edifici "green". Di nome, e quindi nell'approccio votato alla sostenibilità, ma vista la presenza di alberi e giardini, anche di fatto.