Università, tutti i 5653 studenti idonei risultati al bando riceveranno la borsa di studio

Sono stati dichiarati tutti vincitori i 5.653 studenti risultati idonei e in attesa di rientrare nella graduatoria del “Bando diritto allo studio 2023/2024”. Diventano, così, oltre 35mila i beneficiari a cui quest’anno verranno assegnate le borse di studio universitarie messe a disposizione dalle Regione Lazio attraverso Disco Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza. Quella per l’erogazione delle borse di studio agli idonei è stata una delle battaglie su cui si è concentrata maggiormente l’azione di collettivi e associazioni studentesche nell’ultimo periodo. “Grazie alla grande attenzione e all’impegno verso il diritto allo studio della Regione Lazio e di Disco – spiega il commissario straordinario di Disco, Giuseppe Giorgio Ciardi - anche quest’anno tutti gli studenti idonei che alla data del 9 febbraio 2024 hanno regolarizzato la loro posizione concorsuale, sono stati dichiarati vincitori. Si tratta di un segnale importante che conferma il nostro impegno per il sostegno economico nel percorso di studio dei nostri ragazzi fino ai livelli di istruzione più alti”.

Le risorse impiegate

Il costo per l’assegnazione delle 5.653 borse di studio ammonta a circa 26 milioni di euro, cifra che si aggiunge agli oltre 152 milioni già impegnati per le circa 30mila borse concesse fino al 31 dicembre. In totale, dunque, per l’anno accademico 2023-24, sono stati stanziati oltre 179 milioni di euro per circa 35mila studenti. Se si confrontano questi numeri con quelli degli anni precedenti, si nota che sono aumentati sia gli studenti beneficiari che le risorse. Nell’anno 2022-23, infatti, la borsa di studio è stata erogata a 31mila studenti, con una copertura finanziaria di 157 milioni. Mentre nell’anno 2021-22 i beneficiari furono 30mila, per un importo complessivo di 109 milioni di euro.

La risposta degli studenti

L’intervento della Regione non soddisfa, però, gli attivisti dell’associazione studentesca Sapienza Futura, che hanno organizzato un presidio alla Regione per lunedì 18 marzo alle 11 per contestare il commissariamento di LazioDisco: “Dalla Regione è arrivata una risposta tardiva, solo a seguito della nostra pressione e dell'annuncio di una mobilitazione degli studenti, e che chiaramente non può bastare – spiega Lorenzo Madonna, rappresentante in Consiglio di amministrazione della Sapienza -. Abbiamo bisogno di concretezza e azioni strutturali, affinché il diritto allo studio non sia episodico” dichiara Lorenzo Madonna, rappresentante in Consiglio di amministrazione dell’università Sapienza.