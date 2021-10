Con l'obbligo di green pass anche per andare a lavoro, inserito lo scorso 15 ottobre, aumentano le richieste dei tamponi nelle farmacie. I giorni dispari, pricipalmente lunedì e mercoledì, sono quelli in cui un maggior numero di cittadini si reca nelle farmacia già qualche minuto prima dell'apertura a fare la fila. Calcolando circa 15 euro (sconti a parte) a tampone, con la durata di 48 ore ciascuno, un lavoratore operativo dal lunedì al venerdì dovrebbe spendere almeno 30 euro a settimana (escludendo il sabato e la domenica), che al mese sono 120 euro.

Alcune farmacie hanno creato dei "pacchetti" di tamponi per fare risparmiare il cliente, mentre qualche romano li ha già prenotati fino a dicembre

VIDEO | In fila per un tampone, il lasciapassare per lavorare di chi rifiuta i vaccini