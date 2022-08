Bonus trasporti, abbonamenti Atac in vendita con lo sconto. Come richiederlo da subito

I titolari del bonus trasporti, dal primo settembre, potranno usare le risorse stanziate dal governo per acquistare abbonamenti Atac a costo ridotto.

Un bonus di sessanta euro

“Il contributo ha un valore massimo di 60 euro. A titolo di esempio, chi è in possesso di bonus può acquistare un abbonamento annuale ordinario per la zona di Roma al costo di 190 euro invece di 250” ha ricordato Atac con una nota. “Chi dovesse comprare un titolo di costo inferiore a 60 euro – si legge nella stessa comunicazione – potrà fruire solo del valore del titolo acquistato”. Gli abbonamenti non vanno comprati in biglietteria, ma direttamente sul sito web MyAtac.

I fondi sono quelli messi a disposizione dal governo con il decreto Legge numero 50 dello scorso 17 maggio (il cosiddetto “Decreto aiuti”) pensato per “sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso”. Per usufruire delle risorse messe in campo, e quindi per accedere al “bonus trasporti”, è necessario prima farne richiesta. Un’operazione da realizzare online, sempre a partire dal primo settembre.

Come ottenere il bonus

Chi ne ha diritto, perché ha conseguito nel 2021 un reddito complessivo non superiore ai 35mila euro, può effettuare la richiesta accedendo al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it sul quale dovrà autenticarsi con Spid o carta d’identità elettronica. Compiuta quest’operazione bisogna registrarsi sul sito MyAtac, effettuare l’accesso e selezionare sulla sinistra la voce "Ricarica la card".

A quel punto occorre scegliere, tra le opzioni che la pagina web indica, il titolo di viaggio che si vuole comprare. Per acquistare quelli che sono collegati all’iniziativa, quindi gli abbonamenti mensili ed annuali, sarà necessario inserire il codice del bonus, prima di finalizzare l’acquisto. Le procedure per usufruire del bonus, quindi, vanno gestite tutte da remoto. Non bisogna quindi recarsi in biglietteria, salvo sia necessaria l'emissione di una nuova tessera sulla quale ricaricare l'abbonamento.

Gli abbonamenti da acquistare

Si potranno acquistare, su Card Atac personalizzata con nome e cognome, abbonamenti mensili e annuali Roma e Lazio, compreso l'abbonamento Lazio Studenti valido dal 01/09/2022 al 30/06/2023. Gli abbonamenti Metrebus Lazio devono includere necessariamente anche Roma (zona tariffaria A). La riduzione sarà applicata direttamente al momento dell'acquisto.