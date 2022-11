Bonus trasporti disponibile anche a novembre: come fare richiesta

Da martedì 1 novembre è possibile presentare nuovamente domanda per il bonus trasporti e ottenere così fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

Il voucher ottenuto a novembre dovrà essere utilizzato entro il 30 novembre 2022, e potrà essere chiesto anche a dicembre, a meno che non finiscano prima i fondi erogati per far fronte alle richieste, 190 milioni di euro. Il buono trasporti può in linea generale coprire anche il 100% delle spese per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma non può superare il tetto dei 60 euro. Come ricordato da Atac a titolo di esempio, chi è in possesso di bonus può acquistare un abbonamento annuale ordinario per la zona di Roma al costo di 190 euro invece di 250. Chi dovesse comprare un titolo di costo inferiore a 60 euro, però, potrà fruire solo del valore del titolo acquistato.

La richiesta del bonus, disponibile solo per persone con reddito entro i 35mila euro, può essere avanzata esclusivamente online accedendo al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it e da lì all'area riservata con SPID con livello di sicurezza 2, oppure con CIE (Carta d'identità elettronica).Gli abbonamenti non vanno comprati in biglietteria, ma direttamente online, a meno che non sia necessaria l'emissione di una nuova tessera sulla quale ricaricare l'abbonamento: una volta ottenuto il bonus e il relativo codice, si potrà utilizzarlo accedendo al sito web MyAtac (previa registrazione), selezionare dal menu sulla sinistra la voce "Ricarica la card" e seguire le indicazioni per scegliere il titolo di viaggio da acquistare.

Sulle Card Atac personalizzate con nome e cognome è possibile, come detto, acquistare abbonamenti mensili e annuali Roma e Lazio, compreso l'abbonamento Lazio Studenti valido dal 01/09/2022 al 30/06/2023. Gli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio devono includere necessariamente anche Roma (zona tariffaria A), ad esclusione degli abbonamenti Lazio agevolati dalla Regione Lazio che possono non comprendere la zona tariffaria A (ad esempio: da B a C, da D a F). La riduzione sarà applicata direttamente al momento dell'acquisto online.