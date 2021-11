Bonus Terme: come ottenerlo e dove spenderlo nel Lazio. Fino a 200 euro gratis

53 milioni di euro, sono le risorse disponibili per il Bonus Terme cha intende agevolare i cittadini nell’acquisto di servizi termali accreditati. È quanto stabilisce il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgietti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e come riporta una nota del governo. Il Bonus Terme è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, residenti in Italia. Non sono previsti limiti Isee legati al nucleo familiare. “Si tratta , in particolare, di un intervento che mira a sostenere un settore particolarmente colpito dall’emergenza covid”, si legge nel documento. Qui l’elenco dei centri termali del Lazio. Ma attenzione: gli aderenti compariranno in un’apposita lista del ministero.

Quanto vale il bonus

Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Con un prossimo avviso pubblicato sui siti internet del Mise e di Invitalia verrà data comunicazione dell’elenco degli stabilimenti accreditati e dell’apertura delle prenotazioni per i servizi termali.

Come prenotare e come funziona

Il bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro. L’incentivo è disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Il cittadino interessato deve prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta. L’elenco degli stabilimenti termali accreditati è pubblicato sui siti internet del Ministero e di Invitalia. La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione. La prenotazione ha un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione; i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine. L’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali provvede a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

