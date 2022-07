Da settembre bonus fino a 60 euro per abbonamenti annuali o mensili per i trasporti: ecco come fare

"Dal prossimo mese di settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico, richiedere un bonus per la mobilità. Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno". Le parole sono del ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Con il decreto Legge numero 50 dello scorso 17 maggio (il cosiddetto "Decreto Aiuti"), è stato istituito il “Bonus trasporti”. Lo scopo è appunto "sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso".

Il buono previsto dal decreto è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il buono può coprire fino al 100% della spesa da sostenere, ma ha un limite massimo di valore pari a 60 euro per ciascun beneficiario. Si potrà acquistare, da settembre ed entro il 31 dicembre 2022 (o fino a esaurimento risorse), un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più mensilità. Il Bonus sarà nominativo.

Come ottenere il bonus

Potranno ottenere il bonus trasporti accedendo al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), le persone che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Il portale suddetto sarà disponibile nelle prossime settimane e prima della messa online verrà data apposita comunicazione nazionale tramite radio, televisione, siti istituzionali e social network al fine di garantire la più ampia conoscenza possibile del Bonus a tutti i cittadini.

Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato; il quale a sua volta accede al portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.

La dotazione finanziaria prevista è pari a 79 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).