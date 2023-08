Blitz di Ama e forze dell'ordine al mercatino abusivo di piazzale Ostiense

Ennesimo blitz per il ripristino della legalità, del decoro e della pulizia nell'area tra piazzale Ostiense e Piramide, di fronte alla stazione della ferrovia Roma-Lido. Nella mattinata di venerdì 18 agosto sono intervenuti in collaborazione Ama, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale di Roma Capitale.

L'operazione si è svolta con l'impiego di due squadre Ama, una idropulitrice, due spazzatrici e quattro camion per raccogliere i rifiuti. L'intervento di pulizia ha riguardato in particolare le aree interessate da un mercatino abusivo, lo stesso che da anni viene sgomberato e si ricrea. Nel maggio 2017 furono addirittura due i blitz in soli quattro giorni per smantellarlo. Ma nonostante gli sforzi, ciclicamente i venditori senza alcuna licenza e con merci non tracciate si ripresentano, spesso occultando i prodotti dietro la recinzione della stazione metropolitana.

“I nostri operatori, che desidero ringraziare, hanno svolto una bonifica su tutta l’area – ha commentato il presidente di Ama, Daniele Pace – L’intervento si è reso necessario per contrastare il degrado alimentato da un mercatino abusivo che causava disagi e pericoli per la sicurezza dell’intero quadrante”.