Bonci in lutto: è morta la madre Severina

I punti vendita di Bonci, il Pizzarium (via della Meloria) e il panificio su via Trionfale chiudono per lutto. Infatti è scomparso la madre di Gabriele Bonci il noto pizzaiolo della Capitale che con le sua pizza ha conquistato i palati di turisti e romani sbarcando pure su Netflix nel programma Chef's Table Pizza. Bonci era molto legato alla mamma Severina che spesso era stata omaggiata con post sui social e con alcune creazioni culinarie.

Sui canali social di Bonci il messaggio che ha annunciato la morte della mamma del volto di Pizza Hero: “Siamo dispiaciuti di dover comunicare che purtroppo Severina, la mamma di Gabriele, è mancata improvvisamente. Entrambi i nostro punti vendita resteranno chiusi per lutto. Tutto tornerà alla normalità la prossima settimana".

I punti vendita riapriranno domenica 12 maggio.