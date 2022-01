Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 9 gennaio 2022

Continua a restare alta la curva dei contagi, anche nel Lazio e a Roma in particolare. Il bollettino odierno, riferito ai test processati nella giornata di sabato, ha fatto registrare 12828 casi positivi, a freonte di 96533, di cui 26583 molecolari e 69950 antigenici. Numeri inferiori rispetto a ieri, alti se si considera la proporizione dei tamponi in meno. Il tasso si positività, ovvero il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. Aumentano i ricoverati (+46), così come le terapie intensive (+3)- A Roma i casi ono 5456.

Attualmente sul territorio laziale sono 164491 gli attualmente positivi. Di questi 162861 sono in isolamento domiciliare, 1446 ricoverati in ospedale e 194 in terapia intensiva.



I dati delle singole asl

Asl Roma 1: sono 1.866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.934 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 300 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 980 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 2.607 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 554 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 521 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.