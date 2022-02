Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 9 febbraio 2022

La curva dei contagi da coronavirus si è assestata. Oggi nel Lazio su 24.495 tamponi molecolari e 67.125 tamponi antigenici per un totale di 91.620 tamponi, si registrano 7.996 nuovi casi positivi, in meno 2.346 rispetto a ieri. Sono invece 3539 i nuovi positivi a Roma.

Nelle ultime 24 ore, sono 40 i decessi, un dato comprende alcuni recuperi di notifiche, e 15576 guariti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 2.042 i ricoverati, 30 in meno rispetto a ieri, e 190 i malati nelle terapie intensive (+6) . Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,7%.

Per quanto riguarda i vaccini, è stata superata la quota dei 13 milioni dosi somministrate. Nel Lazio le farmacie hanno somministrato oltre 360 mila dosi di vaccino anti Covid, e così il Lazio risulta come prima regione in Italia.

I casi Covid a Roma del 9 febbraio

* Asl Roma 1: sono 1.112 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.340 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.087 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 383 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 677 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.047 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.350 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 664 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 830 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 407 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 449 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.