Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'8 marzo 2022

Torna a scendere il numero di malati e positivi al coronavirus, ricoverati negli ospedali di Roma e del Lazio. Aumenta, però, il numero di nuovi contagi. Oggi, su 11.406 tamponi molecolari e 51.441 tamponi antigenici per un totale di 62.847 tamponi, si registrano 6.214 nuovi casi positivi al covid in tutto il Lazio, ossia 3.770 in più rispetto a ieri.

Nella capitale, invece, si registrano 2473 nuovi contagiati. Nelle altre province del Lazio, si registrano 2.018 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati segnalati 15 decessi e 10524 guariti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 1.060 i ricoverati (82 in meno rispetto a ieri) e 92 i positivi nelle terapie intensive (7 in meno). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. "Dopo tre settimane in calo rallenta la discesa, si registrano +1.600 casi rispetto a stesso giorno della settimana precedente", ha sottolineato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

I casi Covid a Roma dell'8 marzo

* Asl Roma 1: sono 706 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.039 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 728 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 423 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 559 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 741 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.018 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 724 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 787 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 178 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 329 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.