Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'8 gennaio 2022

Non è la quota record, ma poco ci manca. Torna a salire la curva dei contagi: nella giornata di oggi infatti nel Lazio sono stati registrati 14850 nuovi casi, emersi a seguito dei 112951 tamponi effettuati. Un trend in crescita rispetto a ieri quando i casi registrati sono stati 2945 in meno. In particolare a Roma città sono 7773 i nuovi casi. Sei i decessi di oggi in tutto il Lazio, mentre aumentano i ricoverati ( di 27 unità) e le terapie intensive (di una unità). Il rapporto tra positivi e tamponi è a quota 13,1%.

Attualmente sul territorio laziale sono 153759 gli attualmente positivi. Di questi 152168 sono in isolamento domiciliare, 1400 ricoverati in ospedale e 191 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale l'assessore alla sanità, Alessio D'Amato, spiega che nel Lazio è stata "superata quota 11,3 milioni di somministrazioni" di vaccino anti-Covid e di queste "oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo, oltre il 47% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 90,5% degli over 12 sempre in doppia dose". Ieri le somministrazioni effettuate sono state oltre 61mila", "il 12% in più rispetto al target commissariale".

Le immunizzazioni continuano e si registra "tutto esaurito" per l'open day che si terrà domani, domenica 9 gennaio, "grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, per coloro che abbiano superato i 120 giorni da ultima somministrazione". D'Amato ricorda che "negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti".

I dati delle singole asl

Asl Roma 1: sono 2.018 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 5.283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.655 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.731 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 1.066 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.043 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 750 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.