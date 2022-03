Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 7 marzo 2022

Sono 108.536 le persone attualmente positive a covid 19, di cui 1.142 ricoverati, 99 in terapia intensiva e 107.295 in isolamento domiciliare. Sale, di nuovo, il numero di pazienti negli ospedali positivi al coronavirus a Roma e nel Lazio.

Oggi su 6.599 tamponi molecolari e 17.317 tamponi antigenici per un totale di 23.916 tamponi, si registrano 2.444 nuovi casi positivi, ossia 1.479 in meno rispetto a ieri. A Roma, invece, sono 1309 i nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si contano 5 decessi e 6565 guariti. Sono 29 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari in più rispetto a ieri e c'è un malato grave in più.

Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 981.272 e i morti 10.501 su un totale di 1.100.309 casi esaminati. "Sono andato a visitare la piccola Sofia, la giovane ferita da proiettili in Ucraina arrivata a Roma con la sua nonna, unica superstite della sua famiglia. Voglio ringraziare gli operatori e le operatrici del irccs San Raffaele Pisana dove è ricoverata la giovane", ha fatto sapere l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

I casi Covid a Roma del 7 marzo

* Asl Roma 1: sono 388 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 468 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 453 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 263 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 552 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 118 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 286 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 63 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 85 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.