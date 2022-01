Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 7 gennaio 2022

Sembra diminuire la curva dei contagi da coronavirus. Oggi nel Lazio, su 25.863 tamponi molecolari e 30.341 tamponi antigenici per un totale di 56.204 tamponi, si registrano 11.905 nuovi casi positivi, ossia 2.150 in meno rispetto a ieri. Di questi, però, ben 8366 sono a Roma.

Nelle ultime 24 ore, si contano anche 11decessi e 1630 guariti. Sono 1.373 i ricoverati (+2) e 190 i pazienti nelle terapie intensive (+6). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,1%. L'incidenza è in aumento e si assesta a 820 per 100 mila abitanti. Il valore et è stabile a 1.06. Nella rilevazione settimanale di Aifa il Lazio è la prima regione italiana per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali.

I casi Covid a Roma del 7 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 2.174 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 5.288 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 904 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 770 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 550 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.623 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 255 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 723 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 261 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 384 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.