Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 marzo 2022

Continuano a calare i numeri dei positivi al Coronavirus a Roma e nel Lazio. Sono poco più di 11 i casi in meno nel territorio regionale rispetto alle 24 ore precedenti, con numeri in diminuzione nella Capitale (-54), nei comuni della provincia (-37) e nei capoluoghi (-80). Nel complesso a Roma città alla data di domenica 6 marzo sono 1.822 i casi di Covid19, 916 in provincia, 1.185 nel resto del territorio regionale per un totale di 3.923 casi di SarsCov2 nel Lazio.

"Nel Lazio su 6.595 tamponi molecolari e 34.313 tamponi antigenici per un totale di 40.908 tamponi, si registrano 3.923 nuovi casi positivi (-11), sono 3 i decessi (-2), 1.113 i ricoverati (-13), 98 le terapie intensive (+6) e +5.406 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.822. il sistema sanitario regionale è in stato di massima allerta ed è stato innalzato il livello di cybersicurezza".

Coronavirus: bollettino 6 marzo 2022

Nel complesso, alla giornata del 6 marzo 2022 sono 112.662 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 111.451sono in isolamento domiciliare, 1.113 sono ricoverati non in terapia intensiva, 98 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.496 sono i pazienti deceduti e 974.707 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.097.865 casi.



Coronavirus a Roma 6 marzo 2022

Asl Roma 1: sono 609 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 680 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 533 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 164 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 424 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.185 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 438 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 413 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 137 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 197 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 260 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Emergenza Ucraina

Attivo il servizio di assistenza destinato ai cittadini provenienti dall’ucraina, possibile effettuare tamponi, vaccini ed il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (STP) affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari.