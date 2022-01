Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 gennaio 2022

Nuovo boom di contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Il bollettino del 5 gennaio, infatti, segna un nuovo record di nuovi positivi. Oggi su 32.839 tamponi molecolari e 77.458 tamponi antigenici per un totale di 110.297 tamponi, si registrano 16.464 nuovi casi positivi, ben 7.087 in più rispetto a ieri. A Roma, invece, ne sono stati registrati 7764, quando ieri se ne contavano 3626.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 14 decessi e 1209 guariti. Sale ancora il numero di pazienti negli ospedali: sono 1.301 i ricoverati (+19) e 176 i posti nelle terapie intensive (+13) occupati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri ne sono state effettuate oltre 63 mila vaccinazioni.

D'Amato, commentando il bollettino, non si nasconde: "La pressione su ospedali e operatori sanitari è dovuta principalmente a no-vax. Auspico che si valuti seriamente l'obbligo vaccinale". Sono 117.863 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.301 ricoverati, 176 in terapia intensiva e 116.386 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 429.869 e i morti 9.335 su un totale di 557.067 casi esaminati.

* Asl Roma 1: sono 1.676 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.511 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 439 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 514 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.089 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 941 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.