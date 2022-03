Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 marzo 2022

Oltre 600 casi positivi al Coronavirus in meno a Roma città, oltre 1000 in meno nel resto del Lazio. Continua il trend di decrescita dei contagi da Covid19 nel territorio regionale. Nel complesso sono 1.071 i positivi alla SarsCov2 nella Capitale, 960 nei comuni della provincia romana e 1032 nei capoluoghi regionali per un totale di 3.702 positivi nel Lazio alla data di oggi, venerdì 4 marzo.

"Nel Lazio su 12.854 tamponi molecolari e 26.342 tamponi antigenici per un totale di 39.196 tamponi, si registrano 3.702 nuovi casi positivi (-1.069), sono 20 i decessi (+9), 1.169 i ricoverati (-61), 91 le terapie intensive (-7) e +8.780 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.710 - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - . Prosegue la diminuzione dei casi e la discesa della curva. Ottima l’adesione dei pediatri che volontariamente si sono offerti per l’assistenza a bambini ucraini che stanno scappando dalla guerra".

Coronavirus: bollettino 4 marzo 2022

Nel complesso, alla giornata del 4 marzo 2022 sono 117.062 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 115.802 sono in isolamento domiciliare, 1.169 sono ricoverati non in terapia intensiva, 91 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.488 sono i pazienti deceduti e 962.458 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.090.008 casi.



I casi Covid a Roma del 4 marzo

Asl Roma 1: sono 561 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 657 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 492 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

Asl Roma 4: sono 215 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 334 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 411 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.032 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 386 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 89 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.