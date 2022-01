Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 gennaio 2022

Resta ancora alto il numero di nuovi casi da coronavirus a Roma, registrati nelle ultime ore. Stando ai dati del 4 gennaio, in città si segnalano 3626 nuovi contagi. Altri tremila in provincia. In tutto il Lazio, su 25.513 tamponi molecolari e 86.860 tamponi antigenici per un totale di 112.373 tamponi, si registrano 9.377 nuovi casi positivi, ben 3.763 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, sono 16 i decessi e 1505 i guariti. Sono 1.282 i ricoverati (+83 rispetto al 3 gennaio) e 163 i malati nelle terapie intensive (+5), stando ai numeri che arrivano dagli ospedali regionali. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,3%. Rispetto al 4 gennaio del 2021, ci sono 1.570 ricoveri in meno in area medica, 155 in meno in terapia intensiva e 7 decessi in meno.

Sono 102.622 le persone attualmente positive a covid 19 nel Lazio, di cui 1.282 ricoverati, 163 in terapia intensiva e 101.177 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 418.660 e i morti 9.321 su un totale di 540.603 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 4 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 1.676 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.511 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 439 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 514 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.089 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 941 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.207 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.127 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.027 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 634 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.