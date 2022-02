Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 4 febbraio 2022

Resta stabile la curva dei contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi, ossia 103 in più rispetto a ieri. Il dato comprende anche un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina. Nelle ultime 24 sono 4931 i nuovi positivi a Roma. Continua così il trend in discesa dei casi su base settimanale.

Stando al bollettino, inoltre, sono 41 i decessi (un comprende un recupero di notifiche) e 14605 i guariti. Sono invece 2.077 i ricoverati (-27) e 196 i malati nelle terapie intensive (+4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. Sono 278.146 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 640.289 e i morti 9.941 su un totale di 928.376 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 4 febbraio

* Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.859 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.386 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 515 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 931 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.462 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.876 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 748 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 2.052 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 490 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 586 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.