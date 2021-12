Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 dicembre 2021

Oggi nel Lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi, ossia 339 in più rispetto a ieri. Sono 7 i decessi, come 7 erano stati nel giorno precedente e 809 i guariti nelle ultime 24 ore. Negli ospedali, si registrano 712 ricoverati (-15) e 91 malati nelle terapie intensive, tre in più della giornata di ieri.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. A Roma si registrano 946 nuovi positivi, mentre nelle province si registrano 440 nuovi casi. Rispetto al 4 dicembre 2020 si hanno lo stesso numero di casi positivi, ma con 2466 ricoveri in meno in area medica, 269 in meno in terapia intensiva, sono scesi di 68mila gli isolati a domicilio in meno e si registrano 55 decessi in meno. Nel Lazio superati i 9 milioni e 600 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.Per quanto riguarda la terza dose, sono oltre 838 mila quelle effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

Sono 23.082 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 712 i ricoverati, 91 in terapia intensiva e 22.279 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 398.252 e i morti 9.010 su un totale di 430.344 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 4 dicembre

* Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid 19 nei comuni della Provincia

* Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

* Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.