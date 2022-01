Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 31 gennaio 2022

Quasi 5mila positivi in meno al Coronavirus nel Lazio (4.908), con una diminuzione di 1.755 contagi a Roma città. Sono in calo i casi di Covid19 nel territorio regionale rispetto all'ultimo bollettino di domenica 30 gennaio. Numeri che come ogni lunedì devono tenere conto di un cospicio numero di tamponi in meno effettuati nella giornata di ieri (58.136 a fronte dei 90.576 delle 24 ore precedenti). Nel complesso a Roma città sono 3.865 i positivi al Coronavirus, 1.633 nei comuni della provincia romana e 1.117 nei capoluoghi regionali per un totale di 6.615 positivi alla SarsCov2 nel Lazio.

"Nel Lazio su 17.707 tamponi molecolari e 40.429 tamponi antigenici per un totale di 58.136 tamponi, si registrano 6.615 nuovi casi positivi (-4.918), sono 29 i decessi, compresi recuperi di mancate notifiche (+22), 2.145 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (+2) e +11.631 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.865. lavori in corso con Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri) per il recupero degli interventi chirurgici. Nel 2021 sono stati complessivamente 210 mila gli interventi chirurgici: + 9mila rispetto al 2020 e - 20mila rispetto al 2019. L’obiettivo nel 2022 e’ quello di tornare ai livelli della pre-pandemia. Ho choesto ai direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di fare un piano straordinario di attività di screening oncologici (mammella, colon retto e cervice uterina): nel 2021 sono stati + 80mila rispetto al 2020, ma ancora indietro rispetto al 2019. gli screening sono sicuri e gratuiti. l’invito è quello di non rimandare per paura del Covid".

Coronavirus: bollettino 31 gennaio 2021

Nel complesso, alla giornata del 31 gennaio 2022 sono 286.738 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 284.387 sono in isolamento domiciliare, 2.145 sono ricoverati non in terapia intensiva, 206 sono ricoverati in terapia intensiva. 9.823 sono i pazienti deceduti e 585.797 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 882.8358 casi.

Coronavirus a Roma 31 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 1.627 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.126 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.112 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 331 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 615 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 687 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.117 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 529 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 276 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

"Casi in diminuzione"

Dunque una diminuzione dei contagi, che ha trovato un ulteriore commento dell'assessore D'Amato: "I casi odierni sono circa la metà rispetto al giorno precedente e soprattutto sono inferiori rispetto alla scorsa settimana. Questo trend, se consolidato, potrebbe indicare una discesa della curva. E’ un segnale incoraggiante che non deve farci perdere di vista l'obiettivo di raggiungere entro metà febbraio il 90% della copertura della popolazione adulta con dose booster. Questo mese si conclude con circa 3,5 milioni di dosi booster somministrate, pari al 72% della popolazione over 18 (adulta). La classe di età più resistente alla vaccinazione è 40-49 anni, nel Lazio ci sono ancora più di 70 mila cittadini in questa fascia non vaccinati. Viceversa, c’è stato un deciso recupero della fascia 50-59 anni, dove attualmente risultano 40 mila circa le persone non vaccinate, anche nella fascia 30-39 anni ci sono ancora circa 40 mila non vaccinati. Va decisamente meglio con i ventenni dove risultano circa 15 mila non vaccinati. Complessivamente sono 250 mila ancora le persone non vaccinate nel Lazio, mentre nell'ultima settimana sono state oltre 32 mila le prime dosi di vaccino".