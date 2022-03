Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 marzo 2022

Calano sensibilmente i nuovi positivi al Coronavirus dopo l’impennata che si era registrata il 29 marzo quando, i nuovi casi, erano saliti a 11.430. La diminuzione è spiegabile anche in funzione del minor numero di tamponi fatti (-21.790) ed infatti è salito di 1,1% il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti.

“Nel Lazio su 11.716 tamponi molecolari e 45.746 tamponi antigenici per un totale di 57.462 tamponi, si registrano 8.957 nuovi casi positivi (-2.473), sono 10 i decessi (=), 1.199 i ricoverati (-1), 81 le terapie intensive (+2) e + 5.912 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.247”.

Coronavirus: bollettino 30 marzo 2022

Nel complesso, alla giornata del 30 marzo 2022 sono 122.034 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 120.754 sono in isolamento domiciliare, 1199 sono ricoverati non in terapia intensiva, 81 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.763 sono i pazienti deceduti e 1.144.893 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.277.690 casi.

Coronavirus a Roma 30 marzo 2022

* Asl Roma 1: sono 1.574 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.544 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 554 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 763 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 952 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

***Nelle province si registrano 2.441 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 904 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 942 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 262 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 333 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.