Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 gennaio 2022

"Oggi è una giornata triste per la scomparsa della piccola bambina di due anni morta all'ospedale Bambino Gesù". Così l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato, ha voluto commentare il bollettino sui dati del coronavirus a Roma e nel Lazio di oggi. "I medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire, la piccola è arrivata in condizioni disperate. Ci sentiamo profondamente addolorati, alla famiglia va tutto il nostro cordoglio", ha detto D'Amato.

Per quanto riguarda i dati, oggi nel Lazio su 19.963 tamponi molecolari e 70.613 tamponi antigenici per un totale di 90.576 tamponi, si registrano 11.533 nuovi casi positivi, ossia 668in meno rispetto a ieri. A Roma, invece, si contano 5620 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, sono 7 i decessi e 8997 i guariti. Sono 2.146 i ricoverati (+24) e 204 i malati nelle terapie intensive, negli ospedali del Lazio. Complessivamente, in tutta la regione, è stata superata quota 12,5 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,4 milioni sono dosi di richiamo pari al 70% della popolazione adulta.

I casi Covid a Roma del 30 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 2.134 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.957 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.529 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 981 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.851 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 948 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.058 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 295 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 550 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.