Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 dicembre 2021

Ancora un record di positivi nel Lazio. Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus a Roma e nel Lazio. Sono infatti quasi 500 i nuovi casi nella Capitale rispetto alle 24 ore precedenti (+491), con un aumente anche nei capoluoghi di provincia (+ 595 rispetto ai dati del 29 dicembre). Nel complesso nella Capitale sono 2.872 i positivi al Covid19, 962 nei comuni della provincia capitolina e 2.009 nel resto del territorio regionale. In totale nel Lazio si è arrivati a quota 5.843.

"Nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi nuovo record di casi positivi e su sei decessi cinque non erano vaccinati. Esprimo solidarietà e vicinanza al personale sanitario del policlinico Tor Vergata vittima negli ultimi giorni di episodi di violenza. I nostri operatori stanno combattendo in prima linea cil virus con passione e abnegazione".

Coronavirus: bollettino 30 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 30 dicembre 2021 sono 64731 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 63454 sono in isolamento domiciliare, 1127 sono ricoverati non in terapia intensiva, 150 sono ricoverati in terapia intensiva. 9259 sono i pazienti deceduti e 422807 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 496797 casi.

Coronavirus a Roma 29 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 1.121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.274 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 296 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 2.009 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 710 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 734 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 346 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Due milioni di dosi booster

Come informa ancora l'assessore D'Amato: "Nella giornata di oggi raggiungiamo la quota dei 2 milioni di dosi booster, obiettivo raggiunto con un anticipo di 24h. Sta avendo un grande successo anche l'avvio delle vaccinazioni in notturna, sono oltre 6 mila le prenotazioni effettuate. Per quelle previste questa notte, nei cinque hub in notturna, è praticamente un sold out, rimangono alcune disponibilità al Palasport di Tivoli, mentre per la giornata di domani sono ancora disponibili alcuni posti. Per tanto invito a prenotarsi per utilizzare al meglio questa possibilità. Desidero ringraziare il personale sanitario che con grande professionalità e spirito di abnegazione lavorerà anche a Capodanno. Per questo sarò presente con loro negli hub vaccinali l'ultimo dell'anno e il primo sarò presente alle vaccinazioni di Cisterna di Latina".