Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 marzo 2022

Scende sotto quota 100 il numero di malati gravi e positivi al coronavirus, ricoverati nel Lazio. Sono infatti 122.160 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.230 ricoverati (-57), 98 in terapia intensiva (dieci in meno rispetto a ieri e dato che scende oggi sotto quota 100) e 120.832 in isolamento domiciliare.

Numeri che fanno sorridere se considerato anche l'indice Rt, sceso a 0.74. Oggi nel Lazio su 10.465 tamponi molecolari e 36.243 tamponi antigenici per un totale di 46.708 tamponi, si registrano 4.771 nuovi casi positivi ossia 2.459 nuovi positivi. A Roma, invece, sono 2321 i nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si riscontrano 11 decessi e 8938 guariti.

Prosegue quindi la discesa della curva. I casi sono in diminuzione del 20% rispetto alla settimana precedente. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 953.678 e i morti 10.468 su un totale di 1.086.306 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 3 marzo

* Asl Roma 1: sono 765 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 935 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 621 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 246 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 370 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.290 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 344 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 577 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.