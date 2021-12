Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 dicembre 2021

Oggi nel Lazio su 17.192 tamponi molecolari e 26.258 tamponi antigenici per un totale di 43.450 tamponi, si registrano 1.493 nuovi casi positivi, ossia 317 in meno rispetto a ieri. Sono 7 i decessi (+3) e 817 i guariti nelle ultime 24 ore. Negli ospedali, si registrano 727 ricoverati (+35) e 88 malati nelle terapie intensive, cinque in meno rispetto alla giornata di ieri.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. A Roma si registrano 720 nuovi positivi, mentre nelle province si registrano 295 nuovi casi. Il valore RT è a 1,01 il più basso a livello nazionale. Inoltre nella giornata di ieri, 2 dicembre, sono inoltre state somministrate più di 50mila terze dosi. Rispetto al 3 dicembre dello scorso anno, invece, si sono registrati 31 decessi in meno, 303 casi positivi in meno e 2506 ricoverati in meno in area medica. Sono diminuiti anche i pazienti in terapie intensive, scesi a – 276. Segno negativo anche alle persone in isolamento domiciliare. Rispetto al 3 dicembre 2002 sono 68.031 in meno.

Sono 22.066 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 727 ricoverati, 88 in terapia intensiva e 21.251 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 397.443 e i morti 9.003 su un totale di 428.512 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 3 dicembre

* Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 292 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid 19 nei comuni della Provincia

* Asl Roma 4: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 191 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

* Asl di Frosinone: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.