Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 29 marzo 2022

Nuova impennata di contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Numeri che raccontano come oggi siano quasi il doppio rispetto a ieri. Stando al bollettino del 29 marzo, oggi su 12.927 tamponi molecolari e 66.325 tamponi antigenici per un totale di 79.252 tamponi, si registrano 11.430 nuovi casi positivi ossia 7.012 contragi in più rispetto a lunedì.

A Roma, invece, sono 5222 i nuovi positivi contro i 2285 di ieri. Nelle altre province si registrano 3.551 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono registrati anche 10 decessi e 9526 guariti. Sale anche il numero di malati: sono 1.200 i ricoverati (42 in più in un giorno) e 79 i pazienti nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%.

I casi Covid a Roma del 29 marzo

* Asl Roma 1: sono 1.993 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.966 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.263 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 555 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 969 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.551 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.094 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.504 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 376 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 577 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.