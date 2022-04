Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 29 aprile 2022

Oltre 750 casi di Coronavirus in meno nel Lazio, con numeri in calo a Roma e nei comuni della provincia. Sono infatti in diminuzione i positivi al Covid19 nel territorio regionale. Nel complesso nella Capitale sono 2.599 (a fronte dei 3.143 del 28 aprile), 1.160 in provincia (- 326 rispetto alle 24 ore precedenti) e 1.836 fra Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti (unico dato in aumento con un + 111). In totale nel Lazio alla data di venerdì 29 aprile sono 5.595 gli attuali positivi alla SarsCov2.

"Nel Lazio su 33.320 tamponi molecolari si registrano 5.595 nuovi casi positivi (-756), sono 11 i decessi (-5), 1.150 i ricoverati (-8), 64 le terapie intensive e + 8.221 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.599".

Coronavirus: bollettino 29 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 29 aprile 2022 sono 156.300 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 155.086 sono in isolamento domiciliare, 1.150 sono ricoverati non in terapia intensiva, 64 sono ricoverati in terapia intensiva. 11.102 sono i pazienti deceduti e 1.310.793 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.478.195 casi.



Coronavirus a Roma 29 aprile 2022

Asl Roma 1: sono 1.102 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 731 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 766 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 239 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 467 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.836 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 759 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 587 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 266 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 435 mila vaccini complessivi, superate le 3,98 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

La mascherine nelle Rsa

"Negli ospedali e nelle RSA le mascherine verranno mantenute. Noi crediamo molto anche nella responsabilità dei cittadini. Il consiglio che diamo è di portarle comunque sempre con sé e indossarle nel caso non siano garantiti i requisiti minimi di distanziamento nei luoghi chiusi. Ma credo che ormai due anni di Covid ci hanno insegnato alcuni comportamenti che vanno mantenuti al di là delle norme e delle leggi", ha spiegato l'assessore D'Amato.

Riguardo all'eventuale mantenimento dell'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi di lavoro pubblici, l'assessore ha anticipato che "ci sono dei tavoli, presso i ministeri, con le associazioni datoriali e i sindacati per verificare alcuni protocolli e alcune linee guida".