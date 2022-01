Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 28 gennaio 2022

Il Lazio resta in zona in zona gialla. Oggi su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi, ossia 804 meno casi rispetto a ieri. Sono 6661 i nuovi contagi invece a Roma, rispetto i 6692 registrati ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si contano 28 decessi e 10277 guariti. Per quanto riguarda gli ospedali, ci sono 2.134 ricoverati (+38) e 207 malati nelle terapie intensive (+4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 555.012 e i morti 9.773 su un totale di 852.009 casi esaminati. La regione ricorda inoltre che "si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento".

I casi Covid a Roma del 28 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 2.473 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.708 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.480 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 563 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.330 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.901 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 806 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 669 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.