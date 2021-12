Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 28 dicembre 2021

Più di 2mila positivi al Coronavirus a Roma, con un aumento di quasi 500 casi nella Capitale rispetto alle 24 ore precedenti. Aumentano i contagi da Covid19 nel Lazio. Dati che, come ogni martedì, devono tenere conto di un maggior numero di tamponi eseguiti rispetto alla giornata di domenica (89.957 a fronte dei 39.551 del giorno prima). Aumento dei casi alla SarsCov2 che riguarda anche i comuni della provincia capitolina ed il resto dei capoluoghi regionali. Nel complesso a Roma città sono 2114 i casi, 830 in provincia e 1.344 nel resto del territorio regionale per un totale di 4.288 casi nel Lazio (+ 1.355)

"Nel Lazio su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive (=) e +1.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.114. Nella giornata di ieri somministrati oltre 51mila vaccini ovvero il 10% in più del target commissariale. Sono oltre 30mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 39% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono 1,8 milioni le dosi somministrate".

Coronavirus: bollettino 28 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 28 dicembre 2021 sono 56051 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 54891 sono in isolamento domiciliare, 1025 sono ricoverati non in terapia intensiva, 135 sono ricoverati in terapia intensiva. 9255 sono i pazienti deceduti e 420400 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 485706 casi.

Coronavirus a Roma 21 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 828 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 218 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.344 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 248 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Prenotazioni campagna vaccinale

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale, come comunicano dall'unità di crisi covid della Regione Lazio: "Sono state superate le 10 mila prenotazioni sul portale regionale per la dose di richiamo rivolta alla fascia di età 16-17 anni e quella 12-15 anni per bambini con fragilità. Partono da domani le prenotazioni per le somministrazioni di vaccino in notturna negli hub che faranno orario esteso fino alle 24 e le prime disponibilità partono dalla giornata del 30 dicembre".