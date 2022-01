Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 gennaio 2022

Sono 284.857 le persone attualmente positive al coronavirus nel Lazio, di cui 2.096 ricoverati, 203 in terapia intensiva e 282.558 in isolamento domiciliare. Stando al bollettino diffuso oggi dalla regione, oggi su 23.419 tamponi molecolari e 81.916 tamponi antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi in tutto il Lazio, ossia 1.520 in meno rispetto a ieri.

A Roma, invece, sono 6692 i nuovi positivi, 3.361 nelle altre province. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 28 i decessi e 11961 i guariti. Calano i pazienti negli ospedali, sono 2.096 i ricoverati (-6) e 203 i malati nelle terapie intensive (-2). Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 544.744 e i morti 9.745 su un totale di 839.946 casi esaminati.

"Oggi segnaliamo un nuovo record di guariti e sono in calo i casi giornalieri, i ricoveri e le terapie intensive. Il valore rt, per seconda settimana consecutiva, è sotto l'uno, a 0.76. Inoltre sono stati superati i 12,5 milioni di vaccini complessivi e le 3,3 milioni di dosi booster effettuate, pari a oltre il 68% della popolazione adulta", sottolinea l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

I casi Covid a Roma del 27 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 2.219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.946 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.527 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 532 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.361 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 984 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.304 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 450 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 623 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.