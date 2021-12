Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 dicembre 2021

Restano in media i contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Oggi, con meno tamponi, l'intera regione sfiora i tremila nuovi contagi, di cui la metà sono nella capitale. È quanto emerge nel bollettino del 27 dicembre. Oggi su 19.066 tamponi molecolari e 20.485 tamponi antigenici per un totale di 39.551 tamponi, si registrano 2.933 nuovi casi positivi, ossia 732 in meno risoetto a ieri.

A Roma, invece, si registrano 1618 positivi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati sono 7 decessi e 1078 guariti. Sono 996 i ricoverati (+33) e 135 i malati nelle terapie intensive (+1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,4%. In totale, rispetto al 27 dicembre 2020, ci sono 1.806 ricoveri in meno in area medica, 166 in meno in terapia intensiva, 21.061 isolati a domicilio in meno e 9 decessi in meno.

Complessivamente sono 53.405 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 996 ricoverati, 135 in terapia intensiva e 52.274 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 418.789 e i morti 9.224 su un totale di 481.418 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 27 dicembre

* Asl Roma 1: sono 828 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 540 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 250 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 700 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 438 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 125 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.