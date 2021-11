Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 novembre 2021

Il numero di positivi registrato a Roma resta alto: oggi sono 868 i nuovi positivi al Coronavirus contro i 700 di ieri. Nel Lazio, su 17.517 tamponi molecolari e 30.285 tamponi antigenici per un totale di 47.802 tamponi, si registrano 1.566 nuovi casi positivi, ossia 290 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 8 decessi e 740 guariti. Sono invece 706 i ricoverati (+22) e salgono a 91 i malati nelle terapie intensive (+2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%, mentre il valore Rt è stabile a 1.22 e l'incidenza in aumento a 133 casi per 100 mila abitanti (+18%), ma cresce meno della settimana scorsa (quando era +42%).

Il raffronto con il 26 novembre 2020, parla di un calo di 61 decessi e di 694 casi positivi in meno, di 2.702 ricoverati in meno in area medica, 261 ricoverati in terapia intensiva in meno. Ad oggi, secondo i dati della Regione, sono 17.831 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 706 ricoverati, 91 in terapia intensiva e 17.034 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 391.948 e i morti 8.959 su un totale di 418.738 casi esaminati.

Coronavirus a Roma 26 novembre 2021

* Asl Roma 1: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 501 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 68 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 161 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 113 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 356 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 160 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.