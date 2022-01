Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 gennaio 2022

Stabilizzazione dei contagi da Coronavirus a Roma e nel Lazio con la regione che dovrebbe rimanere in giallo evidando lo spauracchio zona arancione. Dopo l'aumento dei positivi del bollettino del 25 gennaio tornano a calare i casi di Covid19 nel territorio regionale. Sono infatti quasi 500 in meno nella Capitale ed oltre 2.600 nel Lazio. Nel dettaglio come reso noto al termine della videoconferenza della task force regionale con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, sono 7.968 gli attuali positivi al Coronavirus a Roma città (- 484 rispetto alle ultime 24 ore), 3.639 nei comuni della provincia capitolina e 3.380 nei capoluoghi nelle città capoluogo. Nel complesso nel Lazio sono 14.987 i positivi alla SarsCov2 (- 2.628 rispetto a martedì). Dati che devono comunque tener conto di un cospicuo numero di tamponi effettuati in meno rispetto all'ultimo bollettino (99.351 mercoledì e 153.322 ieri).

"Nel Lazio su 24.122 tamponi molecolari e 75.229 tamponi antigenici per un totale di 99.351 tamponi, si registrano 14.987 nuovi casi positivi (-2.178), sono 18 i decessi (-13), 2.102 i ricoverati (+37), 205 le terapie intensive (-1) e +10.167 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 7.968. Lazio prima regione per somminsitrazione antivirale orale (Molnupiravir). I dati su base settimanale inducono ad una stabilizzazione, bassa la probabilità di cambio di colore".

Coronavirus: bollettino 26 gennaio 2021

Nel complesso, alla giornata del 26 gennaio 2022 sono 283.379 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 281.072 sono in isolamento domiciliare, 2.102 sono ricoverati non in terapia intensiva, 205 sono ricoverati in terapia intensiva. 9.717 sono i pazienti deceduti e 532.783 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 825.879 casi.

Coronavirus a Roma 26 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 2.916 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.445 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.607 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 834 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.380 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.024 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.350 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Nel Lazio superata quota 12,4 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,2 milioni sono dosi di richiamo pari al 68% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.