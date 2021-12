Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 dicembre 2021

Salgono ancora i contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Sono oltre 3400 i nuovi casi positivi in tutta la regione, più di duemila a Roma. È quanto emerge nel bollettino del 26 dicembre. Oggi, su 13.224 tamponi molecolari e 20.202 tamponi antigenici per un totale di 33.426 tamponi, si registrano 3.665 nuovi casi positivi nel Lazio, ossia 506 in meno rispetto al giorno di Natale.

Sono invece 2012 i nuovi positivi a Roma. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 9 decessi e 875 guariti. Sono 134 i contagiati nelle terapie intensive (+5) e 963 i ricoverati non gravi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. Rispetto al 26 dicembre 2020, ci sono 1.779 ricoveri in meno in area medica, 163 in meno in terapia intensiva, 22.795 isolati a domicilio in meno e 15 decessi in meno.

"Rivolgo due inviti a fare il vaccino e al rispetto delle nuove regole", ha detto l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato. Le prenotazioni per il vaccino Covid nella fascia 16-17 anni ed ai fragili 12-15 anni partiranno dalla mezzanotte di lunedì 27 dicembre. "Abbiamo chiesto alla struttura commissariale e al ministero di aumentare le forniture degli anticorpi monoclonali per soddisfare tutte le richieste", ha sottolineato l'assessore.

* Asl Roma 1: sono 1.014 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 830 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 168 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 62 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 228 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 698 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 665 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 135 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.