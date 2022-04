Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 aprile 2022

Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.290.480, i morti 11.052 su un totale di 1.457.557 casi esaminati. Sono i numeri aggiornati del contagio da coronavirus nel Lazio. Al momento sono 156.025 le persone attualmente positive in tutta la regione, di cui 1.181 ricoverati, 66 in terapia intensiva e 154.778 in isolamento domiciliare.

Stando al bollettino di oggi, 26 aprile, su 5.151 tamponi molecolari e 14.516 tamponi antigenici per un totale di 19.667 tamponi, si registrano 3.396 nuovi casi positivi, ossia 624 in più rispetto a ieri. A Roma, invece, si sono registrati 1928 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati segnalati 16 decessi e 5689 guariti. Sono invece 42 i ricoverati in più rispetto a lunedì, mentre i malati gravi calano di 4 unità.

I casi Covid a Roma del 26 aprile 2022

* Asl Roma 1: sono 627 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 454 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 847 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 228 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 271 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 711 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 187 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 308 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 86 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 130 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.