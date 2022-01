Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 25 gennaio 2022

Tornano a salire, e di molto, i nuovi casi di coronavirus a Roma e nel Lazio. Oggi su 23.478 tamponi molecolari e 128.844 tamponi antigenici per un totale di 153.322 tamponi, si registrano 17.165 nuovi casi positivi in tutta la regione, ossia 9.543 in più rispetto a ieri. Nella capitale, invece, sono 8452 i nuovi positivi, 4.312 invece nelle altre città del Lazio.

Nelle ultime 24 ore, inoltre si sono registrati 31 decessi (+4) e 10256 guariti. Sale anche il numero di malati: sono 2.065 i ricoverati (+18) e 206 i pazienti nelle terapie intensive. Complessivamente sono 278.577 le persone attualmente positive a covid-19 nel Lazio, di cui 276.306 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 522.616 e i morti 9.699 su un totale di 810.892 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 25 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 2.742 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 3.729 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.981 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 648 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.788 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.965 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 4.312 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.213 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.877 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 869 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.