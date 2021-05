Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 maggio 2021

È on line la prenotazione del vaccino J&J in farmacia. Nella prima mezz'ora si sono raggiunte le mille prenotazioni

Aumentano le vaccinazioni e diminuiscono i casi. A Roma sono appena 177 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che fa ben sperare anche in ottica di una possibile (e probabile) prossima zona bianca. Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (775 meno di ieri) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano appena 292 nuovi casi positivi in tutta la regione ossia 121 meno di domenica.

Sono 11 i decessi in un giorno e 1236 guariti. "Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, lieve aumento dei decessi", commenta l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che aggiunge: "Il numero dei casi è il più basso dallo scorso ottobre. Continua frenata del trend di incidenza".

Asl Roma 1: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: sono 86 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi;

Asl Roma 3: sono 18 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi;

Asl Roma 6: sono 23 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 62 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h. Nella asl di Latina sono 31 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella asl di Frosinone si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella asl di Viterbo si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella asl di Rieti si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

È on line sul portale Salute Lazio la prenotazione del vaccino J&J in farmacia. "Nella prima mezz'ora si sono raggiunte le mille prenotazioni", spiega in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio, commentando che si tratta "di un vero e proprio successo, dovuto alla collaborazione con Federfarma e alle altre organizzazioni rappresentative della categoria e le strutture del Servizio sanitario regionale. Da oggi i cittadini del Lazio - conclude la nota - hanno uno strumento in più per aderire alla campagna vaccinale. A regime saranno oltre mille le farmacie aderenti".

All'Istituto Spallanzani di Roma "sono ricoverati 97 pazienti" risultati "positivi al tampone per Sars-CoV-2". "Sono 20 i ricoverati in terapia intensiva". Questo il bollettino numero 480 dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.708", concludono i medici.