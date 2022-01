Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 gennaio 2022

Cala, come speso succede i lunedì per il minor numero di tamponi effettuati, il numero di nuovi positivi da coronavirus nel Lazio. Oggi, secondo i dati diffusi dalla regione, su 14.919 tamponi molecolari e 40.831 tamponi antigenici per un totale di 55.750 tamponi, si registrano 7.622 nuovi casi positivi, ben 5.029 in meno rispetto a ieri.

Sono invece 4571 i nuovi positivi in città. Nelle altre città del Lazio, si registrano 1.238 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, sono 27 i decessi e 7139 i guariti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 2.047 i ricoverati (+28) e 202 i malati nelle terapie intensive (-5). Nel Lazio è stata superata quota 12,3 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,1 milioni sono dosi di richiamo pari al 64% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

I casi Covid a Roma del 24 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 1.772 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.628 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.171 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 259 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 793 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 761 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.238 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 432 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 166 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 373 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.