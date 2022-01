Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 23 gennaio 2022

Oltre duemila positivi in meno al Coronavirus nel Lazio, di cui oltre 1.000 nella Capitale. Continuano a diminuire i positivi al Covid19 nel territorio regionale. Numeri in calo rispetto al bollettino del 22 gennaio a Roma città (-1.015), nei comuni della provincia (-492) e nei capoluoghi regionali (-663). Nel compesso alla data di sabato 23 gennaio sono 6.473 i positivi alla SarsCov2 nella Città Eterna, 3.181 in provincia e 2.997 nel resto del territorio regionale per un totale di 12.651 casi nel Lazio (-2.171 rispetto alle 24 ore precedenti).

"Nel Lazio su 20.685 tamponi molecolari e 67.410 tamponi antigenici per un totale di 88.095 tamponi, si registrano 12.651 nuovi casi positivi (-2.170), sono 8 i decessi (-5), 2.019 i ricoverati (+74), 207 le terapie intensive (+1) e +6.027 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. I casi a Roma città sono a quota 6.473. ottima l’adesione all’open day che si sta svolgendo oggi su tutto il territorio. Oltre 12,3 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,1 milioni di dosi booster effettuate, pari al 64% della popolazione adulta. Sono oltre 105 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. l’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta".

Coronavirus: bollettino 23 gennaio 2021

Nel complesso, alla giornata del 23 gennaio 2022 sono 271243 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 269017 sono in isolamento domiciliare, 2019 sono ricoverati non in terapia intensiva, 207 sono ricoverati in terapia intensiva. 9641 sono i pazienti deceduti e 505221 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 786105 casi.



Coronavirus a Roma 23 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 1.949 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.803 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.721 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 519 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.433 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 2.997 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 867 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 810 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel Lazio superata quota 12,3 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,1 milioni sono dosi di richiamo pari al 64% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.