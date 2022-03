Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 marzo 2022

Aumenta il numero dei tamponi eseguiti ed anche i casi dei nuovi positivi al Coronavirus, con un lieve incremento nel numero dei ricoverati ed una diminuzione delle degenze in terapia intensiva. Scende in di oltre due punti e mezzo percentuali il numero di positivi in rapporto ai tamponi fatti.

“Nel Lazio su 13.314 tamponi molecolari e 69.219 tamponi antigenici per un totale di 82.573 tamponi, si registrano 11.172 nuovi casi positivi (+6.767), sono 14 i decessi (=), 1.081 i ricoverati (+12), 72 le terapie intensive (-4) e + 7.138 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.091”.

Coronavirus: bollettino 22 marzo 2022

Nel complesso, alla giornata del 22 marzo 2022 sono 108.949 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 107.796 sono in isolamento domiciliare, 1081 sono ricoverati non in terapia intensiva, 126 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.671sono i pazienti deceduti e 1.091.029 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.210.649 casi.

Coronavirus a Roma 22 marzo 2022

* Asl Roma 1: sono 2.087 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.881 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.123 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 445 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 798 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.161 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

***Nelle province si registrano 3.677 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.177 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.439 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 389 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 672 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.