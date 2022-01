Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 gennaio 2022

Diminuiscono i casi di Coronavirus a Roma e nel Lazio. Sono oltre 400 in meno i nuovi positivi nella Capitale rispetto alle 24 ore precedenti (-428), con contagi in calo anche nei capoluoghi regionali(-325) . Aumentano invece i casi di Covid19 nei comuni della provincia di Roma (+390). Nel complesso a Roma città sono 7.488, 3.673 in provincia e 3.660 nel resto del territorio regionale. In totale nel Lazio sono 14.821 i positivi alla SarsCov2 a fronte dei 15.314 di venerdì 21 gennaio.

"Nel Lazio su 14.821 tamponi molecolari e 87.107 tamponi antigenici per un totale di 110.232 tamponi - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - si registrano 14.821 nuovi casi positivi (-493), sono 13 i decessi (-13), 1.945 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (-1) e + 7.081 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 7.488. Oggi in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Vaccinarsi in gravidanza è importante. Attiveremo una serie di iniziative, insieme alle società scientifiche per promuovere vaccinazione in gravidanza. E' un elemento di sicurezza".

Coronavirus: bollettino 22 gennaio 2021

Nel complesso, alla giornata del 22 gennaio 2022 sono 264627 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 262476 sono in isolamento domiciliare, 1945 sono ricoverati non in terapia intensiva, 206 sono ricoverati in terapia intensiva. 9633 sono i pazienti deceduti e 499194 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 773454 casi.

Coronavirus a Roma 22 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 2.766 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.049 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 676 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.849 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.660 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.049 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.561 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 485 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 565 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Per quanto concerne la campagna vaccinale, come informano da SaluteLazio, è stato superato il tetto di 3 milioni di dosi booster somministrate. Oltre il 60% della popolazione adulta ha ricevuto il richiamo del vaccino anti Covid19. "Il 2 febbraio all'ospedale Sant'Eugenio è programmato un open day dedicato alle donne in gravidanza. Vacciniamoci tutti".