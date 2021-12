Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 dicembre 2021

Il valore dell'indice Rt cala, ma aumenta il numero di positivi al Coronavirus a Roma e nel Lazio. Oggi, in tutta la regione, su 23.265 tamponi molecolari e 37.439 tamponi antigenici per un totale di 60.704 tamponi, si registrano 2.497 nuovi casi positivi, ossi 212 in più rispetto a ieri. A Roma sono 1214 i nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore, si registrano 8 decessi.

Sono invece 915 i ricoverati e 128 i pazienti nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%, mentre il valore rt è a 0.99 e l'incidenza aumenta a 260 per 100 mila abitanti. "Oggi su otto decessi sette erano non vaccinati", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che ricorda: "Da stanotte scatta l'ordinanza di Zingaretti per obbligo delle mascherine all'aperto e sorveglianza del personale sanitario almeno ogni 10 giorni".

Rispetto all'anno scorso, ci sono 1.812 ricoveri in meno in area medica, 169 in meno in terapia intensiva, 32.793 isolati a domicilio in meno e 48 decessi in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione", ha aggiunto.

I casi Covid a Roma del 22 dicembre

* Asl Roma 1: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 517 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 141 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 187 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 176 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 764 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 223 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 271 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 110 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 160 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.