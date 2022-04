Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 aprile 2022

Buone notizie sul fronte dei contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Oggi nel Lazio su 9.025 tamponi molecolari e 35.849 tamponi antigenici per un totale di 44.874 tamponi, si registrano 7.341 nuovi casi positivi, ossia 861 in meno rispetto a ieri. A Roma, sono invece 3.864 i nuovi positivi, mentre sono 1.964 i nuovi casi nelle altre città della regione.

Nelle ultime 24 ore, si segnalano anche 20 decessi e 6.921 i guariti. Sono 1.145 i ricoverati (30 in meno in un giorno) e 71 i pazienti nelle terapie intensive (+2).Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. "Presto manderemo sms a tutti gli over 80 per ricordare l'importanza della quarta dose", ha detto l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

I casi Covid a Roma del 22 aprile 2022

* Asl Roma 1: sono 1.672 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.211 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 963 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 196 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 654 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 681 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.964 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 561 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 851 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 225 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 327 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.