Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 aprile 2022

Sono 153.780 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.175 ricoverati, 69 in terapia intensiva e 152.536 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.266.228, i morti 10.984 su un totale di 1.430.992 casi esaminati.

È il bilancio aggiornato della situazione del coronavirus a Roma e nel Lazio. Oggi su 8.855 tamponi molecolari e 37.841 tamponi antigenici per un totale di 46.696 tamponi, si registrano 8.202 nuovi casi positivi, ossia 2.479 in meno rispetto a ieri. Sono invece 4272 i nuovi contagi a Roma. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 17 decessi e 3924 guariti. Il numero ricoverati è aumentato di 24 unità in un giorno.Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%.

I casi Covid a Roma del 21 aprile 2022

* Asl Roma 1: sono 1.693 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.495 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.084 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 476 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 676 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 770 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.008 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 828 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 287 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 337 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.