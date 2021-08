Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 agosto 2021

E' all'insegna della stabilità il bollettino dei nuovi casi da Coronavirus nel Lazio. In particolare sono stabili i dati sui nuovi ricoveri (zero in più rispetto a ieri, per un totale di 528) e quello dei nuovi ingressi nelle terapie intensive (solo uno in più rispetto a ieri). I casi di contagio riscontrati sono 553. Anche oggi l'assessore Alessio D'Amato parla di vaccini: "Rivolgo un invito a chi torna dalle vacanze e non si è ancora vaccinato affinché effettui la prenotazione, la disponibilità é immediata".

I casi nelle singole Asl



Asl Roma 1: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi

Asl Roma 2: 120 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 3 decessi

Asl Roma 3: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso

Asl Roma 4: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Asl Roma 5: 77 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decessi

Asl Roma 6: 74 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Asl di Frosinone si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Asl di Latina si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Asl di Rieti si registrano 23 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi