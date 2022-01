Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 gennaio 2022

Cala il numero di positivi al coronavirus a Roma nel Lazio. Dati riscontrati anche dal valore dell'indice rt, in netto calo, e assestato sotto l'uno, a 0.64. "Un segnale importante che potrebbe indicare l'inizio di una fase discendente nelle prossime settimane", ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Oggi, in tutta la regione, su 27.832 tamponi molecolari e 79.673 tamponi antigenici per un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi positivi, ossia 1.111 in meno.

A Roma, invece, sono 6219 i nuovi contagi, 800 in meno rispetto al bollettino del 19 gennaio. Negli altri capoluoghi della regione, sono stati segnalati dalle asl 3.267 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono registrati 15 decessi e 5210 guariti. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 1.915 i ricoverati (+27) e 202 i malati nelle terapie intensive (-2). Sono 246.773 le persone attualmente positive a covid-19 nel Lazio. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 486.952 e i morti 9.594 su un totale di 743.319 casi esaminati.

Nel frattempo, continua la campagna vaccinale. Sono oltre 12,1 milioni di vaccini complessivi di cui 2,9 milioni le dosi booster effettuate, pari al 61% della popolazione adulta. "L'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta", ha detto D'Amato.

I casi Covid a Roma del 20 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 2.615 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 3.000 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 604 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 746 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.412 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.779 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.267 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 856 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.503 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 221 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 687 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.